Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания мест в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти обновили список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

озеро
baltphoto.ru

Так, безопасно купаться можно в следующих водоемах:

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле);
  • Ломоносовский район: река Шингарка (Низино), Финский залив (Большая Ижора);
  • Лужский район: озеро Омчино (Луга);
  • Приозерский район: озеро Раздолинское (Сосново);
  • Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

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13.06.2024 1238
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