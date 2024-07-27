Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания мест в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти обновили список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
Так, безопасно купаться можно в следующих водоемах:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
- Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле);
- Ломоносовский район: река Шингарка (Низино), Финский залив (Большая Ижора);
- Лужский район: озеро Омчино (Луга);
- Приозерский район: озеро Раздолинское (Сосново);
- Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно).
Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.
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13.06.2024 1238