Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания мест в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти обновили список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Так, безопасно купаться можно в следующих водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

озеро Павловское (Бокситогорск); Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле);

река Свирь (Лодейное Поле); Ломоносовский район: река Шингарка (Низино), Финский залив (Большая Ижора);

река Шингарка (Низино), Финский залив (Большая Ижора); Лужский район: озеро Омчино (Луга);

озеро Омчино (Луга); Приозерский район: озеро Раздолинское (Сосново);

озеро Раздолинское (Сосново); Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.