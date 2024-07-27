Суд освободил водителя автобуса, сбившего пять пешеходов в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга освободил из-под стражи водителя рейсового автобуса, сбившего пятерых пешеходов.

Норкул Содиков был признан виновным в нарушении ПДД. Сам водитель вину признал. Суд назначил Содикову штраф в размере 500 000 рублей с запретом управлять транспортным средством на два года. Но с учетом содержания под стражей до судебного разбирательства он был освобожден от наказания и выпущен на свободу в зале суда, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Суд взыскал с компании-владельца автобуса в качестве компенсации морального вреда в пользу одного из потерпевших 900 тысяч рублей, еще двоим пострадавшим компания заплатит по 700 тысяч. И еще одному потерпевшему – 1,2 млн рублей.

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ДТП произошло 24 января на пересечении улиц Беринга и Наличной. По версии следствия, 58-летний водитель рейсового автобуса №152 «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке». В результате мужчина на время потерял управление и выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов. Они получили травмы разной степени тяжести.