Соцфонд: с 1 августа вырастут накопительные пенсии россиян

Социальный фонд России с 1 августа проведет перерасчет накопительной пенсии россиян, а также срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии.

Перерасчет будет беззаявительным, сообщается на сайте фонда.

Ожидается, что накопительные пенсии около 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7%, а ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%.

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В Соцфонде напомнили, что средний размер накопительной пенсии составляет 1,2 тыс. рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,4 тыс. рублей в месяц.