Марафонец из Петербурга трижды переплыл Финский залив за 28 часов

Российский топ-марафонец Антон Лосев трижды переплыл Финский залив.

Дистанцию в 75 км в открытой воде он преодолел за 28 часов. Первые 25 км от Петербурга до острова Котлин он проплыл за семь часов, вернулся за 11, а затем проделал то же самое в одну сторону.

Видео: Мэш на Мойке

В планах российского пловца и ультрамарафонца переплыть Байкал, Азовское море, озеро Балхаш в Казахстане, а также стать первым российским пловцом, который переплывет с берега на берег (с юга на север или наоборот) озеро Иссык-Куль в Киргизии.