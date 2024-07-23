В семье из Волосовского района родился одиннадцатый ребенок

Автор: Гузель Галимова
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В семье Алексея и Натальи Демехиных из из Волосовского района Ленобласти появился на свет одиннадцатый ребенок – сын Степан.

Степан стал пятым сыном Алексея и Натальи. У пары также уже есть шестеро дочерей.

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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Рождение малыша пара зарегистрировала в отделе ЗАГС Волосовского района через Суперсервис. Все документы и подарок новорожденному от Ленобласти многодетные родители получили в понедельник, 22 июля.

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