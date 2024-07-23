В семье из Волосовского района родился одиннадцатый ребенок

В семье Алексея и Натальи Демехиных из из Волосовского района Ленобласти появился на свет одиннадцатый ребенок – сын Степан.
Степан стал пятым сыном Алексея и Натальи. У пары также уже есть шестеро дочерей.
Рождение малыша пара зарегистрировала в отделе ЗАГС Волосовского района через Суперсервис. Все документы и подарок новорожденному от Ленобласти многодетные родители получили в понедельник, 22 июля.
Вам будет интересно
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм...
22.07.2024 37