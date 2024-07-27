Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

редствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.