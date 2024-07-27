Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в августе

Автор: Гузель Галимова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в августе 2024 года.

В частности, россияне смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг. Кроме, того банки и микрофинансовые организации будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами просроченных задолженностей. Такие обязанности уже есть у коллекторских организаций.

О других законах месяца — в карточках.

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Фото здесь и далее: t.me/vv_volodin

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