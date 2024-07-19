Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за мигрантами

В настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Законопроекты направлены на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Большинство из них внесены депутатами.

Володин добавил, что на следующей неделе уже будут рассмотрены во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые находятся в ней незаконно. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем, упрощается процедура принятия решения о высылке.

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Также готовится к рассмотрению ко второму чтению законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан. Они смогут заключить договор только при очном посещении офиса оператора связи и обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.