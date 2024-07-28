Канадскую сборную наказали за шпионаж на Олимпиаде

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наказал сборную Канады за шпионаж за соперницами на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Команду оштрафовали на $226 тысяч и лишили шести очков на групповом турнире Игр-2024. Главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди отстранены от футбольной деятельности на год.
Канада является действующим победителем женского турнира Олимпиады. Команда 25 июля одержала победу над Новой Зеландии в стартовом матче со счетом 2:1. В группе А им предстоят матчи с Францией и Колумбией.
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25.07.2024 527