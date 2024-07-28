Тренер умер в Олимпийской деревне

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался 26 июля в Олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет.
Врачи оказывали Лионелю Элике экстренную помощь, но спасти его не удалось. Тренер умер естественной смертью. В Международной ассоциации бокса выразили искренние соболезнования родственникам и близким умершего.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
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25.07.2024 516