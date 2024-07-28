Ученые нашли в гробнице алкоголь возрастом 2300 лет. И выпили

Во время раскопок гробницы династии Цинь в провинции Шэньси ученые из Китая обнаружили бронзовую бутылку. Внутри был алкогольный напиток возрастом 2300 лет.

Во время анализа жидкости стало установлено, что она прошла процесс ферментации, включающий приготовление закваски на основе пшеницы, ячменя, риса и других компонентов.

Двое ученых решили попробовать жидкость на вкус. Напиток оказался похож на хуанцзю, или «желтое вино», которое готовят из зерен риса, проса или пшеницы при помощи ферментации.