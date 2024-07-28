Мужчина поджег брата возлюбленной в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом. Летом 2023 года злоумышленник поджег брата своей сожительницы.

Покушение произошло в ночь на 15 июня в квартире дома на проспекте Энгельса. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с братом возлюбленной облил его горючей жидкостью и поджег.

Женщина потушила родственника и вызвала скорую. Мужчину госпитализировали и оказали помощь. Обвиняемого приговорили к 11 годам колонии строгого режима.