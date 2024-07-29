МОК публично извинился за скандальную церемонию Олимпиады

Автор: Гузель Галимова
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Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных событий» на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

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Фото: globallookpress.com

Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности. В оргкомитете подчеркнули, что, если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно и им очень жаль.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

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