МОК публично извинился за скандальную церемонию Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных событий» на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности. В оргкомитете подчеркнули, что, если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно и им очень жаль.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».