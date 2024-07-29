Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по перспективности трудоустройства

Ленобласть заняла 16 место в списке российских регионов по перспективности трудоустройства в третьем квартале 2024 года. Соответствующий рейтинг составил сервис hh.ru.

Регион ухудшил свои позиции на девять пунктов. Отметим, что в Ленобласти наблюдается более низкая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (2,2 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму (65 600 руб. к 17 686 руб.).

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Лидером рейтинга впервые оказалась Амурская область, которая потеснила фаворита первых двух кварталов Республику Татарстан. Также в пятерку попали Забайкальский край, Еврейская автономная область и Рязанская область.

Петербурга в рейтинге занял 14 место, Москва – на 62.