В Госдуме одобрили проект о запрете звонков с незнакомых номеров в мессенджерах

Профильный комитет парламента поддержал поправку, запрещающую звонки и сообщения россиянам с неизвестных номеров в мессенджерах.

Поправка о запрете звонков и сообщений от незнакомцев в мессенджерах была поддержана комитетом по информполитике. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.

Мы прописываем требования к мессенджерам… обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях… По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров, — заявил парламентарий.