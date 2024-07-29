Российский Су-35С поразил истребитель ВСУ на дистанции более 200 км, поставив мировой рекорд

Ракета, которой была уничтожена цель, имеет дальность полета 300 километров.

Российский Су-35С сумел поразить украинский МиГ-29 с расстояния в 213 километров, передает «РГ», ссылаясь на Телеграм-канал «Воевода вещает». Истребитель ВСУ был уничтожен ракетой Р-37М, дальность полета которой составляет 300 километров.

Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может, — указано в сообщении.