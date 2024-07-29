Российский Су-35С поразил истребитель ВСУ на дистанции более 200 км, поставив мировой рекорд

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Ракета, которой была уничтожена цель, имеет дальность полета 300 километров.

Российский Су-35С сумел поразить украинский МиГ-29 с расстояния в 213 километров, передает «РГ», ссылаясь на Телеграм-канал «Воевода вещает». Истребитель ВСУ был уничтожен ракетой Р-37М, дальность полета которой составляет 300 километров.

Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
Российский Су-35С поразил истребитель ВСУ на дистанции более 200 км, поставив мировой рекорд Су-35С, СВО, истребитель
МО РФ: в зоне СВО уничтожен еще один американский танк Abrams
Также российская армия подбила еще несколько иностранных образцов военной техники. В зоне СВО уничтожен очередной американский танк Abrams. Об этом 25...
25.07.2024 118
Автор