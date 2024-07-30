Стали известны проекты лучших ленинградских СОНКО

Победителей наградил губернатор Ленинградской области в финальный день Гражданского форума «Команда 47», который в этом году проходил в Сланцах в формате палаточного лагеря.

«Проекты ленинградских СО НКО — это история не про деньги, а про достижение конкретных результатов и решение конкретных проблем жителей на местах. Это может быть и работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми, это могут быть и экологические проекты, патриотические проекты, волонтёрские инициативы, — особенно проекты, которые сегодня связаны с СВО», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

По итогам голосования лучшими социальными инициативами 2023 года, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора, признали:

— Проект «Дружба без ограничений» благотворительного фонда «Мы все равны»,

— Проект «Три стихии. Инклюзивно-оздоровительной среда для семей воспитывающих детей с ОВЗ» от РОО «Добро для всех»,

— Цикл мероприятий «Перезагрузка» по включению молодёжи Бокситогорского района в социальную деятельность» от Ассоциации активистов по реализации гражданских инициатив «Молодое Пикалёво»,

— Проект «Кадеты Росгвардии Ленинградской области» от Военно-патриотического и туристского клуба «Витязь»,

— Проект «Принять в Пятый Угол» от АНО «Дом милосердия «Пятый угол».

В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

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