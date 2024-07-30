Стали известны проекты лучших ленинградских СОНКО

Победителей наградил губернатор Ленинградской области в финальный день Гражданского форума «Команда 47», который в этом году проходил в Сланцах в формате палаточного лагеря.
По итогам голосования лучшими социальными инициативами 2023 года, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора, признали:
— Проект «Дружба без ограничений» благотворительного фонда «Мы все равны»,
— Проект «Три стихии. Инклюзивно-оздоровительной среда для семей воспитывающих детей с ОВЗ» от РОО «Добро для всех»,
— Цикл мероприятий «Перезагрузка» по включению молодёжи Бокситогорского района в социальную деятельность» от Ассоциации активистов по реализации гражданских инициатив «Молодое Пикалёво»,
— Проект «Кадеты Росгвардии Ленинградской области» от Военно-патриотического и туристского клуба «Витязь»,
— Проект «Принять в Пятый Угол» от АНО «Дом милосердия «Пятый угол».
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