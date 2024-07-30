В Петербурге ищут 11-летнюю девочку

Вечером 29 июля в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь Анна-Эмилия Шаберт ушла из дома и не вернулась.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Девочка была одета в черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Полиция просит присмотреться к фотографиям. Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите по номерам 02 или 112.
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