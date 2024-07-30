В Петербурге ищут 11-летнюю девочку

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 29 июля в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь Анна-Эмилия Шаберт ушла из дома и не вернулась.

В Петербурге ищут 11-летнюю девочку ушла из дома, пропал ребенок, Петербург, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге ищут 11-летнюю девочку ушла из дома, пропал ребенок, Петербург, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге ищут 11-летнюю девочку ушла из дома, пропал ребенок, Петербург, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Девочка была одета в черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Полиция просит присмотреться к фотографиям. Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите по номерам 02 или 112.

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16.05.2024 560

 

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