В Петербурге ищут 11-летнюю девочку

Вечером 29 июля в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь Анна-Эмилия Шаберт ушла из дома и не вернулась.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Девочка была одета в черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Полиция просит присмотреться к фотографиям. Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите по номерам 02 или 112.