Исследование: даже умеренное употребление алкоголя вредит здоровью

Канадские ученые опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью. Они изучили более 100 исследований о привычках и продолжительности жизни людей, пьющих алкогольные напитки.

Установлено, что большинство респондентов, которые рассматривались как непьющие, на самом деле сократили потребление алкоголя из‑за ухудшающегося здоровья.

«Это был пропагандистский ход алкогольной промышленности – утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь людей», – рассказал доктор Тим Стоквелл из Университета Виктории

По мнению исследователя, идея о том, что умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью, «повлияла на национальные рекомендации по употреблению» во всем мире и «стала препятствием для эффективной разработки политики» в области здравоохранения.