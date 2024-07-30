Иномарка упала в канаву в Ломоносовском районе

В экстренные службы 29 июля около 19:30 сообщили об аварии на Ропшинском шоссе в деревне Велигонты в Ломоносовском районе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки Skoda не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет. Автомобилист пострадал незначительно.

Также при съезде с дороги был поврежден дорожный знак. Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 134-й пожарной части.