Иномарка упала в канаву в Ломоносовском районе

В экстренные службы 29 июля около 19:30 сообщили об аварии на Ропшинском шоссе в деревне Велигонты в Ломоносовском районе.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки Skoda не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет. Автомобилист пострадал незначительно.
Также при съезде с дороги был поврежден дорожный знак. Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 134-й пожарной части.
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17.04.2024 1435