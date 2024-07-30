В Коммунаре началось строительство спортивной школы

В Коммунаре Гатчинского муниципального округа Ленобласти началось строительство детско-юношеской спортшколы на улице Просвещения — в поле за зданием школы №3.

Сейчас идет обустройство стройплощадки: установка бытового городка и ограждений, временное подключение к коммуникациям. К площадке будет проложена временная дорога.

Все работы планируют завершить через год и семь месяцев, то есть в конце зимы 2026 года.