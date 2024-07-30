Дачникам рассказали, когда на самом деле можно собирать урожай репчатого лука

Чтобы определить оптимальное время для сбора урожая, нужно оценить состояние ботвы.

Точно определить оптимальное время для уборки лука можно, если ориентироваться на состояние его ботвы. Она должна начать желтеть, но при этом оставаться сочной. В этот момент луковицы будут слегка недозревшими, что и требуется для успешного хранения.

Желтая кроющая чешуя луковиц должна огрубеть уже в процессе сушки, а не на грядке. Именно такое состояние обеспечит сохранность урожая.

Как правило, лук растет над поверхностью земли, поэтому его можно просто выдергивать руками. Если луковица не поддается, значит, почва слишком плотная, и тогда потребуется помощь садового инвентаря.

После уборки лук необходимо просушить на солнце в течение пары часов, а затем переместить в тень, где он должен дозревать и досыхать еще около двух недель. Только после этого культуру можно отправлять на хранение.