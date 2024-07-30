В Петербурге нет пригодных для купания водоемов

Специалисты Роспотребнадзора 29 июля проверили качество воды на 24 пляжах. Отобрано 216 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам проверки, нигде качество воды не соответствует требованиям.

«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения инфекциями. Избегайте купания в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, а также на мелководье и там, где гнездятся птицы», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора