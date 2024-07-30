Госдума разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой

Соответствующий законопроект принят парламентом 30 июля. Экспериментальные торги начнутся с сентября.
Государственная Дума приняла закон, позволяющий с 1 сентября проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги в криптовалюте. Операции будут осуществляться в рамках экспериментальных правовых режимов.
На данный момент Центробанк обсуждает условия эксперимента с Правительством РФ и крупным бизнесом, ожидая, что первые платежи к цифровой валюте состоятся до конца года.
Вам будет интересно
Решение об этом будет принято по итогам заседания совета акционеров. Российская корпорация «Яндекс» может начать выплаты дивидендов. Если соответствующее решение будет...
30.07.2024 54