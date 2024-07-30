Госдума разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой

Соответствующий законопроект принят парламентом 30 июля. Экспериментальные торги начнутся с сентября.

Государственная Дума приняла закон, позволяющий с 1 сентября проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги в криптовалюте. Операции будут осуществляться в рамках экспериментальных правовых режимов.

На данный момент Центробанк обсуждает условия эксперимента с Правительством РФ и крупным бизнесом, ожидая, что первые платежи к цифровой валюте состоятся до конца года.