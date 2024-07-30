Неутешительные расчеты представили аналитики ЦИАН.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% может обернуться повышением переплаты по ипотечным кредитам на вторичное жилье с 3,6 раза до 4. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитику ЦИАН.

Эксперты не исключают, что в нынешних условиях ежемесячные платежи за ипотеку на «вторичку» вырастут на 9-11%. Как следует из расчетов, дороже всего новая ключевая ставка обойдется заемщикам из Москвы — отдавать за жилье придется до 249 тысяч рублей в месяц, а жителям Петербурга — до 160 тысяч.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке неизбежно снизятся по мере замедления инфляции.