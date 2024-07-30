Неутешительные расчеты представили аналитики ЦИАН.
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% может обернуться повышением переплаты по ипотечным кредитам на вторичное жилье с 3,6 раза до 4. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитику ЦИАН.
Эксперты не исключают, что в нынешних условиях ежемесячные платежи за ипотеку на «вторичку» вырастут на 9-11%. Как следует из расчетов, дороже всего новая ключевая ставка обойдется заемщикам из Москвы — отдавать за жилье придется до 249 тысяч рублей в месяц, а жителям Петербурга — до 160 тысяч.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке неизбежно снизятся по мере замедления инфляции.
Вам будет интересно
Решение об этом будет принято осенью по итогам анализа реализации программы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не исключил пересмотра условий семейной ипотеки....
20.07.2024 213