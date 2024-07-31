Супруги-ватерполисы из Киришей стали «Семьей года»

Автор: Гузель Галимова
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Супруги из Киришей в Ленобласти Максим Федичкин и Анастасия Симанович стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья».

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Фото: lenobl.ru

Пара не только воспитывает сына Ивана, но и профессионально занимается водным поло: Анастасия является серебряным призером чемпионата Европы и входит в состав сборной России, а Максим — призером чемпионата России.

В этом году жюри рассматривало заявки от 388 семей из 88 регионов. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

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