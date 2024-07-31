В Волховском районе отремонтируют пять школ после вмешательства прокуратуры

Волховская городская прокуратура проверила пять общеобразовательных учреждений — выявлены многочисленные нарушения закона.
В школах зафиксировали повреждения напольного покрытия, стен, потолков, оконных и дверных блоков. Эти дефекты препятствовали образовательному процессу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Волховская городская прокуратура направила в суд исковые заявления. Ведомство требовало обязать ответственные органы сделать ремонт в учреждениях и профинансировать работы. Требования полностью удовлетворены.
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Исполнение судебных актов находится на контроле городской прокуратуры и будет проверено.