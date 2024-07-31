Эксперт назвал единственный способ борьбы с тараканами в квартире

Россиянам напомнили, что борьба с вредителями в многоквартирных домах должна проводиться управляющей компанией. Самостоятельно избавиться от насекомых попросту невозможно, поскольку источник их распространения может быть где угодно. Локальные меры не решат проблему.

Единственный способ борьбы с тараканами и другими вредителями в квартире — жалоба в управляющую компанию. Об этом заявил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук.

Это наше общее имущество многоквартирного дома. Но ответственность за него несёт управляющая компания, и она должна принять меры. И в правилах эксплуатации дома тоже прописано, что управляющая компания отвечает за то, чтобы никаких насекомых не было, и проводились мероприятия по уничтожению этих насекомых, — цитирует эксперта Pravda.ru.