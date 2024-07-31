На школьнике загорелись брюки в Парголово

Младшеклассник из Купчино вечером 30 июля был доставлен в детскую больницу на Авангардной улице с ожогом голени.

По предварительным данным, дети проводили эксперименты с бензином во время прогулки в Парголово. В результате на мальчике загорелись брюки.

Состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.