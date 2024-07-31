Канадского спортсмена стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде: это попало в прямой эфир

Член сборной Канады почувствовал недомогание после соревнований.

Канадца Тайлера Миславчука стошнило в прямом эфире после соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен сперва проплыл по Сене, затем проехал 40 километров на велосипеде, после чего пробежал еще 10 километров. Сразу после преодоления финиша канадца стошнило. Инцидент попал в прямую трансляцию Игр.

Вероятно, такая реакция организма была вызвана высокой нагрузкой, однако не стоит исключать и тот факт, что французская река сильно загрязнена. Ранее из-за этого соревнования по триатлону и вовсе хотели отменить.