Канадского спортсмена стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде: это попало в прямой эфир

Член сборной Канады почувствовал недомогание после соревнований.
Канадца Тайлера Миславчука стошнило в прямом эфире после соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже.
Спортсмен сперва проплыл по Сене, затем проехал 40 километров на велосипеде, после чего пробежал еще 10 километров. Сразу после преодоления финиша канадца стошнило. Инцидент попал в прямую трансляцию Игр.
Вероятно, такая реакция организма была вызвана высокой нагрузкой, однако не стоит исключать и тот факт, что французская река сильно загрязнена. Ранее из-за этого соревнования по триатлону и вовсе хотели отменить.
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