Росгвардейцы помогли женщине с травмой ноги в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Росгвардейцы на маршруте патрулирования 30 июля в 21:37 заметили, что водитель такси Chery Tiggo потерял управление и въехал в металлическое ограждение на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.

Снимок
Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

В результате столкновения ограждение отлетело на тротуар и ударило по ногам проходившую мимо женщину. Росгвардейцы вызвали медицинскую помощь и ГАИ, оказали первую помощь 40-летней пострадавшей.

Прибывшие медики помогли женщине на месте, от госпитализации она отказалась. После передачи водителя сотрудникам ГАИ, росгвардейцы вернулись к патрулированию.

Вам будет интересно
Росгвардейцы помогли женщине с травмой ноги в Петербурге Санкт-Петербург, росгвардия
В Петербурге нашли интим-салон. Женщины убегали от полиции в полотенцах – видео
В квартире дома № 88 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружен салон, где мужчинам оказывали интимные услуги. На месте задержали предполагаемого...
21.06.2024 2667
Автор