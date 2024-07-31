Росгвардейцы помогли женщине с травмой ноги в Петербурге

Росгвардейцы на маршруте патрулирования 30 июля в 21:37 заметили, что водитель такси Chery Tiggo потерял управление и въехал в металлическое ограждение на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.
В результате столкновения ограждение отлетело на тротуар и ударило по ногам проходившую мимо женщину. Росгвардейцы вызвали медицинскую помощь и ГАИ, оказали первую помощь 40-летней пострадавшей.
Прибывшие медики помогли женщине на месте, от госпитализации она отказалась. После передачи водителя сотрудникам ГАИ, росгвардейцы вернулись к патрулированию.
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