В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в РФ более чем в 2 раза

За последние 14 лет россияне стали употреблять спиртное гораздо меньше.

С начала 2010-х годов потребление алкоголя в России упало более чем в два раза. Об этом заявила Анна Лобачева, ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии ННЦ наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России.

Агентству РИА Новости эксперт рассказала, что ранее РФ занимала четвертое место в мире по уровню общего потребления алкоголя. Теперь ситуация обстоит гораздо лучше.

Сейчас, благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики, проводимой государством, удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в 2 раза, — заявила Лобачева.