Мужчина отправится в колонию за полные карманы наркотиков в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Суд
Фото: Baltphoto.ru

Гатчинская городская прокуратура поддержала обвинение в отношении мужчины, хранившего запрещенные вещества в крупном размере.

В ноябре 2023 года у мужчины в карманах обнаружили синтетический наркотик. В ходе обыска изъяли наркотическое вещество общей массой 39,34 грамма.

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Вам будет интересно
Мужчина отправится в колонию за полные карманы наркотиков в Ленобласти Ленинградская область
После задержания всего лишь одной женщины тысячи наркоманов остались без доз в Петербурге
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3551
Автор