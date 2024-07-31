Мужчина отправится в колонию за полные карманы наркотиков в Ленобласти

Гатчинская городская прокуратура поддержала обвинение в отношении мужчины, хранившего запрещенные вещества в крупном размере.
В ноябре 2023 года у мужчины в карманах обнаружили синтетический наркотик. В ходе обыска изъяли наркотическое вещество общей массой 39,34 грамма.
Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3551