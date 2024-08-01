Профильный комитет Совфеда поддержал закон о легализации майнинга криптовалют в России

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.
Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит закон на пленарном заседании 2 августа, передает ТАСС.
Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.
Требования к деятельности будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры.
В конце июля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.