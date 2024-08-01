В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома после взрыва газового баллона

Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона, сообщили в оперативных службах.
Есть пострадавшие, их количество устанавливается. На месте работают оперативные службы.
В СМИ пишут, что из под завалов уже достали троих человек, среди которых один младенец. Их состояние оценивается как стабильное.
В результате ЧП разрушено порядка 15 квартир, значится в сообщении оперативных служб.
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29.07.2024 174