В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома после взрыва газового баллона

Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона, сообщили в оперативных службах.

Есть пострадавшие, их количество устанавливается. На месте работают оперативные службы.

В СМИ пишут, что из под завалов уже достали троих человек, среди которых один младенец. Их состояние оценивается как стабильное.

В результате ЧП разрушено порядка 15 квартир, значится в сообщении оперативных служб.