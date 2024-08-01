В Минпромторге сообщили, что в городе на Неве прошла церемония закладки первого камня для основания будущего производственного комплекса. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Новый завод компании «Активный Компонент» позволит производить необходимые активные фармацевтические субстанции для жизненно важных лекарств. Например, для препаратов-цитостатиков, которые применяют при терапии у онкобольных.

«Это стратегически важный проект для российской фармпромышленности, который обеспечивает производство полного цикла на территории нашей страны», отметила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева, присутствовавшая на церемонии.

Она также обозначила, что проект позволяет следовать целям и задачам стратегии «Фарма-2030». А создание нового завода поможет России приблизиться ещё на шаг к достижению импортонезависимости.