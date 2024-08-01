В Ленобласти на выходных будут действовать дорожные ограничения

Региональная Госавтоинспекция просит водителей искать объездные пути.

Госавтоинспекция предупреждает о введении дорожных ограничений на территории Ленинградской области 4 августа в связи с проведением велозаезда.

Так, движение будет перекрыто с 9:00 – 14:00 по маршруту Игора Драйв – Раздолье- Петровское. Основной пусть объезда — через федеральную трассу А-121 «Сортавала», сообщили в ведомстве.