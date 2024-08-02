Очередной «нерпячий выпускной»: в Ладожское озеро вернулся ластоногий квартет

Автор: Гузель Галимова
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Фонд друзей балтийской нерпы совместно с Водоканалом Петербурга провели очередной выпуск ластоногих.

После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы — два самца и две самки.

Среди «выпускников» был нерпенок, которого ранее уже пытались выпустить в Ладогу, но тогда он вернулся. Сотрудники центра провели на берегу несколько часов, чтобы точно убедиться, что малыш не вернется обратно во второй раз.

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