Очередной «нерпячий выпускной»: в Ладожское озеро вернулся ластоногий квартет

Фонд друзей балтийской нерпы совместно с Водоканалом Петербурга провели очередной выпуск ластоногих.

После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы — два самца и две самки.

Среди «выпускников» был нерпенок, которого ранее уже пытались выпустить в Ладогу, но тогда он вернулся. Сотрудники центра провели на берегу несколько часов, чтобы точно убедиться, что малыш не вернется обратно во второй раз.