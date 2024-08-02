Петербург и Ленобласть откроют в ближайшие годы пять совместных экотроп

На территории Петербурга насчитывается 17 особо охраняемых природных территорий.

Сейчас в Северной столице открыто шесть экотроп, их число в ближайшие годы планируют увеличить.

«Сейчас у нас шесть экологических троп, в планах в ближайшие годы открыть ещё минимум пять, причём мы откроем их совместно с коллегами из Ленобласти, из заказника в Петербурге — в заказник в Ленобласти», — поделился планами вице-губернатор города Алексей Корабельников.

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Тем временем во Всеволожском районе Ленобласти на территории заказника «Коккоревский» появится новый экомаршрут.