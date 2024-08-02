Любительский футбольный клуб обыграл профессиональную команду в Кубке России со счетом 8:1

Любительский футбольный клуб «Амкал» из Москвы обыграл профессиональную команду «Коломна» в матче 1/256 финала Кубка России.

Встреча прошла 1 августа и завершилась со счетом 8:1 в пользу москвичей. «Амкал» выступает в Медийной футбольной лиге. Две другие команды из этого турнира – 2DROTS и Broke Boys – уже проходили стадию 1/256 финала Кубка России.

«Коломна» выступает во Второй лиге в дивизионе Б. Команда замыкает группу под номером 3, занимая 15 место.