Любительский футбольный клуб обыграл профессиональную команду в Кубке России со счетом 8:1

Автор: Сергей Агутин
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Любительский футбольный клуб «Амкал» из Москвы обыграл профессиональную команду «Коломна» в матче 1/256 финала Кубка России.

Встреча прошла 1 августа и завершилась со счетом 8:1 в пользу москвичей. «Амкал» выступает в Медийной футбольной лиге. Две другие команды из этого турнира – 2DROTS и Broke Boys – уже проходили стадию 1/256 финала Кубка России.

«Коломна» выступает во Второй лиге в дивизионе Б. Команда замыкает группу под номером 3, занимая 15 место.

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Любительский футбольный клуб обыграл профессиональную команду в Кубке России со счетом 8:1 футбол, Кубок России
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