Абитуриенты из Ленобласти подали большинство заявлений в вузы с помощью Госуслуг

Из 1949 заявлений в вузы Ленинградской области 65% было подано с помощью портала Госуслуг.

В вузы Ленобласти поступило 1301 заявление на бюджетную форму обучения, из них 80% — через Госуслуги. Самыми популярными направлениями стали информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, юриспруденция, прикладная информатика и лечебное дело.

Прием на бюджет уже окончен, но ещё можно поступить на платное отделение. На Госуслугах можно подать заявление в 5 вузов, в каждом из которых можно выбрать до 5 направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Напомним, что удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.