Россияне назвали максимальный платеж по ипотеке, который их устраивает

Аналитики выяснили, сколько готовы платить заемщики по ипотечным кредитам, чтобы это не сильно ударило по бюджету.

В среднем россияне готовы платить порядка 40 тысяч рублей ежемесячно за ипотеку. Об этом рассказали аналитики «Авито».

Так, самый большой платеж могут позволить работники автомобильного бизнеса — в районе 79 тысяч рублей. Затем расположились специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (75 тысяч) и ITшники — (54 тысячи).

Как пишет «Газета.ру», треть опрошенных готовы платить за ипотеку от 20 до 40 тысяч рублей, еще 11% назвали сумму в пределах 40-60 тысяч. При этом до 80 тысяч рублей могут отдавать банку только 5% респондентов, а до 100 тысяч — 3%.