В России продлили программу IT-ипотеки, но условия стали строже

Теперь айтишники не смогут приобретать жилье в рамках льготной программы в Москве и Санкт-Петербурге, а для оформления кредита в Подмосковье и Ленинградской области теперь действуют повышенные требования к уровню дохода.

Правительство РФ продлило действие IT-ипотеки до 2030 года и обновило условия для получения кредита.

Так, теперь воспользоваться программой не получится в Москве и Санкт-Петербурге. В других города-миллионниках, в Подмосковье и Ленинградской области требования к уровню доходов у потенциальных заемщиков станут выше. Для одобрения кредита айтишникам необходимо иметь ежемесячный заработок не менее 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ, в остальных населенных пунктах — от 90 тысяч.

Максимальная ставка по ипотеке составит 6% годовых, а размер кредита — 9 миллионов рублей.