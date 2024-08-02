В России остановился рост цен на жилье в новостройках

Это произошло сразу после отмены льготной программы ипотеки.

В России внезапно остановился рост цен на квартиры в новых дома сразу после отмены правительством льготной программы ипотеки. Об этом заявил эксперт по недвижимости Павел Луценко в беседе с ТАСС.

В среднем <…> рост цен на новостройки, видимо, остановился: сказалась отмена льготной ипотечной программы. По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент, — сообщил Луценко.