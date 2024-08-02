Россиян предупредили о вирусах и паразитах, обитающих в городских фонтанах

Эксперт крайне не рекомендует купаться в фонтанах и тем более пить из них.

Купание в городских фонтанах может обернуться целым рядом проблем со здоровьем, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Дело в том, что в воде, используемой в них, содержится большое количество микробов и паразитов.

Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии (Escherichia coli, Legionella), вирусы (ротавирусы, аденовирусы) и паразиты (Cryptosporidium). Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз, — рассказал эксперта RT.