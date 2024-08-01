Роспотребнадзор Ленобласти напомнил о риске заражения паразитами после купания в неодобренных водоемах

В 47-м регионе регионе участились случаи заражения церкариозом. Нередко это заболевание сопровождается тяжелыми симптомами и особенно опасно для детей и аллергиков.

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области, церкариозный дерматит — это паразитарное кожное заболевание, также известное как «зуд купальщиков». Оно вызывается личинками (церкариями) кровяной двуустки птиц.

Жизненный цикл возбудителя протекает со сменой двух хозяев — моллюсков и водоплавающих птиц. Личинки, обитающие на поверхности кожи и перьях птиц, попадают в воду, где могут контактировать с человеком во время купания.

Хотя человек не является благоприятным хозяином для размножения церкарий, их встреча с кожными покровами вызывает раздражение и аллергические реакции. Первые симптомы могут проявиться уже в течение 24 часов после контакта с зараженной водой.

Особую опасность церкариоз представляет для детей и аллергиков, так как у них он может протекать тяжелее, вызывая повышение температуры, кашель, отек гортани и даже асфиксию.

Профилактика церкариоза включает:

— купание только в разрешенных местах;

— избегание мелководных участков;

— использование репеллентов перед входом в воду;

— тщательное мытье с мылом и вытирание кожи после выхода из воды.