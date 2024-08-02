Россиянкам с детьми, едва не погибшим в ДТП в Турции, предложили компенсацию в виде билетов в аквапарк

Серьезная авария произошла по вине водителя — он уснул за рулем и вылетел в кювет.

В Турции две россиянки, прибывшие на отпуск в Турцию с детьми, едва не погибли в аварии в тот же день. ДТП устроил водитель туристического автобуса. После случившегося женщинам предложили лишь билеты в аквапарк.

Как стало известно Mash, серьезная авария произошла 29 июля. Двух россиянок с детьми встретил гид и усадил в автобус, который должен был довезти туристок до отеля. Однако спустя пять километров водитель уснул и вылетел в кювет.

В результате ДТП все остались живы, но одна из россиянок в итоге получила множественные травмы.

Туроператор попросил не распространяться о неприятной ситуации и вызвался оплатить лечение пострадавшей, но та отказалась, поскольку у нее была страховка. В качестве компенсации россиянке предложили лишь два билета в местный аквапарк.