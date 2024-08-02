Тело мужчины достали из Ладожского озера. Он выпал из лодки

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

Спасатели ПСО города Шлиссельбург 2 августа обнаружили погибшего в Ладожском озере. Тело мужчины транспортировали на берег. 

Еще 29 июля в экстренные службы сообщили, что в акватории Ладожского озера в районе Бугровского маяка мужчина выпал из лодки. Обстоятельства гибели устанавливает полиция.

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24.07.2022 5285
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