Боксер-трансгендер победила на Олимпиаде за 46 секунд. Соперница прервала бой и ушла с ринга

Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя на Олимпийских играх в Париже против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Анджела Карини отказалась продолжать бой. Он бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.

В итоге спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем.