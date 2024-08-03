Боксер-трансгендер победила на Олимпиаде за 46 секунд. Соперница прервала бой и ушла с ринга

Автор: Сергей Агутин
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Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя на Олимпийских играх в Париже против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Анджела Карини отказалась продолжать бой. Он бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.

В итоге спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем.

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