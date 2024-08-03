Велосипедист погиб в День рождения под колесами машины в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

LADA Largus сбила велосипедиста 2 августа около 01:00 возле поселка Молодцово в Кировском районе.

Велосипедом управлял петербуржец, он погиб от полученных травм. По предварительным данным, в день смерти ему должно было исполниться 39 лет.

Автомобилем управлял 39-летний житель Кудрово. Велосипедист двигался в той же полосе, что и машина, в попутном направлении, без светоотражающих элементов.

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